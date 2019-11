Wilfried Schmickler: Kein Zurück

WDR . . 57:23 Min. . Verfügbar bis 23.11.2020. WDR.

In seinem neuesten Programm "Kein Zurück" blickt der Kabarettist Wilfried Schmickler in die Zukunft: Zwischen Durchhalteparolen und Beruhigungsmitteln versucht man dran zu bleiben am Zahn der Zeit, doch das ist gar nicht so leicht. Wer denkt, es gäbe ein Ticket in die Vergangenheit, liegt daneben, es geht nur geradeaus in die Zukunft. Polarisierend, poetisch und couragiert analysiert er das Zeitgeschehen.