Wie geht das? Vom Baum zur Grillkohle

WDR . . 28:32 Min. . Verfügbar bis 28.09.2020. WDR. Von Franziska Voigt.

Grillkohle – ein uralter Stoff ist die Basis eines großen Trends. „Wie geht das?“ zeigt den Weg der Kohle von der Holzernte im Wald bis zum Einsatz auf dem Grill.

In Bodenfelde an der Oberweser steht Deutschlands einzige Grillkohlefabrik. 30.000 Tonnen Holzkohle werden dort pro Jahr hergestellt. Das benötigte Holz stammt aus den umliegenden Wäldern. Es ist so genanntes Industrieholz, das bei Durchforstungen anfällt. Kein Baum wird extra für die Grillkohleproduktion entnommen. Auch im Museumsdorf in Hösseringen in der Lüneburger Heide wird Holzkohle hergestellt – wie vor Hunderten von Jahren. Dafür baut ein Köhler einen besonderen Ofen: den Meiler.