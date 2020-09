Wie geht das? Grünkohl: Norddeutsches Supergemüse

WDR . . 28:30 Min. . Verfügbar bis 01.10.2020. WDR. Von Jennifer Gunia.

Nach den ersten Nachtfrösten beginnt wieder die Grünkohlzeit. Er ist ein wahres Superfood, kalorienarm und reich an Eiweiß, Vitaminen und Ballaststoffen.

Grünkohl gilt unter anderem als beste Gemüsesorte zur Vorsorge gegen eine Krebserkrankung und liegt damit noch vor dem Brokkoli. Besondere Grünkohlvielfalt gibt es in Rhauderfehn. Auf dem Acker von Reinhard Lühring wachsen vor allem alte Sorten. Und an der Universität Oldenburg gibt es am Institut für Biologie eine eigene Grünkohl-Forschungsabteilung. "Wie geht das?" zeigt den Weg des Grünkohls vom Acker bis zur Gefriertruhe.