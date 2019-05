WDR Europaforum 2019 - Europa gemeinsam gestalten (1/2)

WDR . . 02:43:58 Std. . WDR. Von Gregor Popp.

Das 22. Internationale WDR Europaforum greift erneut Themen der europäischen Zukunftsdebatte auf und bietet am 23. Mai 2019 – drei Tage vor den Europawahlen in Deutschland – eine eintägige Konferenz europäischer Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker im Auswärtigen Amt in Berlin.