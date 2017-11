Viva Mallorca - Leben, wo andere Urlaub machen

25.11.2017 | 43:26 Min. | WDR

Hunderttausende Urlauber aus Nordrhein-Westfalen verbringen ihre Ferien auf Mallorca - Sonne, Sand und Meer. Da würde so mancher gerne dortbleiben. In "Viva Mallorca" stellen wir Auswanderer aus NRW vor, die ihren Traum von einem Leben auf der Insel wahrgemacht haben. Skipper Lars Liewaldt (44) war der Rhein nicht tief genug. Der Weltenbummler macht auf dem Mittelmeer Segeltörns mit Touristen. Kathi Krapp (18) aus Korschenbroich jobbt nach dem Abi beim deutschsprachigen Radiosender "Inselradio Mallorca". Der Kölner Pianist Bernd Speier (48) spielte früher im "Senftöpfchen" oder der "Comedia". Heute unterhält er Pauschal-Urlauber in Luxushotels. Filmemacher Markus Kéry begleitet Rheinländer 1.700 Kilometer von der Heimat entfernt. Autor/-in: Markus Kéry