Verborgene Orte

01.11.2018 | 29:04 Min. | Verfügbar bis 01.11.2019 | WDR | Von Angelina Prehl

Wo versteckt sich im Kreis Paderborn ein unterirdischer Dom? Welchen Ausblick hat man aus den Nasenlöchern des Hermannsdenkmals? Warum gibt´s in Bonn ein Krankenhaus, in dem niemals Patienten waren? Und welche Geheimnisse birgt ein Hotel am Rhein, das seit Jahrzehnten im Dornröschenschlaf liegt? Für die meisten Menschen bleiben diese Orte im Verborgenen. Dadurch sind sie besonders spannend. Reporterinnen und Reporter der WDR-Lokalzeiten durften sie dennoch besuchen. Mitgebracht haben sie erstaunliche Geschichten.