Unser Urlaub - Wanderlust in den Bergen

WDR. . 43:49 Min. . Verfügbar bis 30.12.2023. WDR.

Bergpanorama, kristallklare Seen, frische Landluft - beim Urlaub in den Bergen die Seele baumeln lassen oder aktiv wandern, Mountainbiken oder Paragliden. Christian Loß erklimmt Deutschlands höchsten Berg, zeigt die schönsten Wanderrouten und Gipfel für den nächsten Wanderurlaub und präsentiert echte Profitipps für Einsteiger in die Bergwelt.