Typisch! Vom Mann zur Frau: Die Hamburger Beatboxerin Lia Sahin

WDR . . 28:31 Min. . UT . Verfügbar bis 05.09.2019. WDR. Von Laura Borchardt, Lisa Maria Hagen, Jonas Schreijäg .

Noch vor zwei Jahren war Lia ein Mann und so unglücklich, dass sie in ihrem eigenen Körper nicht mehr weiterleben wollte. "Die übliche beatboxende, rothaarige, deutsche Transgender-Frau mit türkischem Migrationsvordergrund" – so stellt sich Lia Sahin heute vor, wenn sie als Beatboxerin auf die Bühne kommt. Der Film begleitet Lia Sahin in ihren ersten Lebensmonaten als Frau. Ein ungeschöntes Portrait über die Suche nach sich selbst.