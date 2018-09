Tolle Tiere XXL

02.09.2018 | 29:10 Min. | Verfügbar bis 02.09.2019 | WDR

Sie machen Bekanntschaft mit wirklich einzigartigen Haustieren aus NRW. Vorgestellt werden sie von drei besonderen Moderatoren aus Rheinberg. Die drei Hunde Liz, Nevie und Cooper führen durch die Sendung, in der sie sicherlich überrascht sein werden, was zwei Mini-Meerschweichen, ein Beo und Oscar die Laufenente so alles (anstellen) können. Autor/-in: Frank Zymny