Taminas ReiseTest: Radtouren – Kurztrip auf zwei Rädern

26.03.2018 | 43:35 Min. | Verfügbar bis 26.03.2019 | WDR

Einfach mal raus aus dem Alltag, ein Tapetenwechsel und was Neues erleben - das kann man nicht nur weit weg von zu Hause. Heute testet Tamina Fahrradregionen in NRW: Niederrhein, Münsterland und Eifel. Welche Angebote ganz in Ihrer Nähe eignen sich als Kurztrip? Wie komfortabel ist es, mit Rad zu reisen? Wohin mit dem Gepäck? Eins jedenfalls ist garantiert: ob Einsteiger oder Sportfreak - für jeden ist etwas dabei.