Städte-Check: Berlin und München

Nach der coronabedingten Zwangspause läuft der Tourismus in Deutschland wieder an. WDR-Reporterin Amelie Fröhlich macht einen ersten Städte-Check in Berlin und München und gibt einen Überblick, was angesichts der aktuellen Beschränkungen überhaupt möglich ist.