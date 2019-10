Spielen Sie Gott, Mr. Feinberg?

WDR . . 43:37 Min. . Verfügbar bis 17.10.2019. WDR. Von Karin Jurschick.

Ob nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York oder der BP-Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko: Der 73-jährige Staranwalt Ken Feinberg entscheidet oft darüber, was ein Menschenleben wert ist. Er legt die Höhe der Entschädigung für Opfer oder Hinterbliebene fest und wird dafür bewundert und gehasst. Der Film von Karin Jurschick gibt einen tiefen Einblick in die Seele der amerikanischen Gesellschaft.