Silvesterfeuerwerk am Kölner Dom: Willkommen 2020

WDR . . 22:55 Min. . Verfügbar bis 31.12.2020. WDR.

Das Silvesterfeuerwerk in Nordrhein-Westfalens größter Stadt. Moderatorin Julia Kleine präsentiert den Menschen im Westen das Spektakel des Jahreswechsels in Köln mit einem atemberaubenden Panorama von Rhein und Dom. So lässt es sich herrlich aufs neue Jahr anstoßen.