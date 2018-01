Silvester am Kölner Dom

31.12.2017 | 20:17 Min. | Verfügbar bis 31.12.2018 | WDR

Traditionell begrüßt das Domgeläut begleitet vom Zischen, Pfeifen und Knallen des Silvesterfeuerwerks das neue Jahr in Köln. Auf den tiefen, durchdringenden Klang der größten Domglocke, des „dicken Pitter“, wird wegen einer Reparatur bei diesem Jahreswechsel verzichtet. An ihrer Stelle läutet die mehr als 550 Jahre alte „Pretiosa“- Glocke das neue Jahr ein. Mit den Bildern der Silvesterraketen am Dom und der Kölner Altstadt und auch den schwingenden Glocken des Dom wünscht das WDR Fernsehen allen Zuschauern einen guten Start ins neue Jahr.