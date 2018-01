Rettet die Elefanten! - Unser Zoo hilft Sri Lanka

01.01.2018 | WDR

Elefanten gehören auf Sri Lanka zum Alltag. Sie werden verehrt, aber auch gefürchtet und gejagt. Um mutterlose oder verletzte Elefantenbabys kümmert man sich im Elefantenwaisenhaus von Udawalawe. Die Einrichtung wird vom Kölner Zoo - der bekannt ist für seine fortschrittliche Elefantenzucht - finanziell unterstützt. Zum ersten Mal besucht nun der Zoodirektor das Projekt vor Ort. Sven Lorig und das Team vom Kölner Zoo lernen ein Land kennen, in dem Elefanten als Touristenattraktion für Einnahmen sorgen, in dem sie geschützt und ausgewildert werden - in dem sie aber auch Probleme bereiten, die niemand in den Griff bekommt. Autoren: Sven Lorig, Thomas Schindler