Queer in 2021

WDR. . 01:00:22 Std. . Verfügbar bis 04.07.2022. WDR. Von Sabah Wahbe.

Die Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger trifft sich an ihrem 65. Geburtstag mit queeren Menschen zum Gespräch über ihr Leben.

Vor genau 50 Jahren feierte Rosa von Praunheims Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" seine Uraufführung. Damals von Skandalen begleitet, gilt dieser Film heute als Startschuss der deutschen Schwulenbewegung. Was hat sich getan in den letzten 50 Jahren in unserer Community, wo stehen wir heute?