Nur Fliegen ist schöner - Ein Leben für Opel

30.11.2017 | 29:33 Min. | Verfügbar bis 30.11.2018 | WDR

Die Brüder Martin und Josef Degener aus Vreden im Münsterland sind Sammler, ihre ganze Leidenschaft gilt der Automarke Opel. Die beiden sammeln seit Jahrzehnten und bewahren ihre Schätzchen in riesigen Lagerhallen auf, in Reih und Glied und bis unter die Hallendecken gestapelt und gehängt. Die Brüder besitzen von jedem Opel-Modell zwischen 1948 bis in die 80er-Jahre mindestens ein fertig restauriertes Exemplar. Dazu kommen hunderte Autos, die entweder bis auf die letzte Schraube ausgeschlachtet oder aber zu neuem Leben erweckt werden. Uns erzählen sie von ihrem Leben mit und für Opel. Autor/-in: Jürgen Mönkedick, Andrea Benstein, Klaus Kunde-Neimöth