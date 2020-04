NRWild: Der saisonale Wild- und Wiesenkalender für den Westen

WDR . . 29:25 Min. . Verfügbar bis 12.04.2021. WDR.

Das Team mit WDR-Moderatorin Lisa Kestel und dem Kölner Tierfilmer Herbert Ostwald macht aus der Not eine Tugend und zeigt, wie man überraschend viel Wildes entdecken kann. Auch in Corona-Zeiten jetzt im April im heimischen Garten, auf dem Balkon, vom Fenster aus und beim kleinen Spaziergang in die Umgebung.