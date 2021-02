Monitor studioM: Rassismus in letzter Instanz?

WDR . . 01:08:30 Std. . Verfügbar bis 18.02.2022. WDR. Von Georg Restle.

Aus aktuellem Anlass spricht Monitor-Redaktionsleiter Georg Restle über Rassismus gegen Sinti und Roma, Rassismus in den Medien und in der Gesellschaft. Seine Gäste sind der Roma-Aktivist Gianni Jovanovic, die Sängerin und Feministin Tayo Awosusi-Onutor sowie Dr. Markus End, Politologe und Antiziganismusforscher an der Technischen Universität Berlin. Ist Rassismus gegen Sinti und Roma ein strukturelles Problem? Welche rassistischen Klischees prägen die Berichterstattung in den Medien?