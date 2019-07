Mission Traumurlaub - Südtirol

WDR . . 44:10 Min. . WDR.

In "Mission Traumurlaub" fühlen die WDR-Moderatoren Lisa Kestel und Sven Kroll den liebsten Urlaubszielen der Deutschen auf den Zahn: Wie gut sind die Hotels, was bietet die Kultur, welche Freizeitangebote gibt es und nicht zuletzt: Welche kulinarischen Spezialitäten haben die Destinationen zu bieten? In der ersten Folgen geht es für das Moderatorenduo Lisa Kestel und Sven Kroll ins genussreiche Südtirol. Zu den Highlights der beiden gehören dabei ein Treffen mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner und halsbrecherische Loopings vor majestätischer Dolomitenkulisse.