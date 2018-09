Mein Dom - die Aachener und ihr Welterbe

23.09.2018 | 30:00 Min. | WDR

Vor 40 Jahren - am 8. September 1978 - nahm die UNESCO den Aachener Dom in die Liste der Welterbe-Stätten auf – als erstes Bauwerk in Deutschland. Für Touristen und Einheimische ist der Dom im Herzen der Kaiserstadt ein Ort mit besonderer Kraft. Der Film begleitet Menschen, die den Aachener Dom auf ihre eigene Weise erleben. Autor/-in: Katja Stephan