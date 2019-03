Mallorca – à la carte: In der Bucht von Sóller

23.03.2019 | 29:26 Min. | Verfügbar bis 23.03.2020 | WDR | Von Stefan Quante

Mallorca ist auch kulinarisch die Lieblingsinsel der Deutschen. Die Reportage zeigt die schönsten Restaurants und besten Hotels auf der Sonneninsel. Denn noch nie waren Vielfalt und Geschmack so groß wie heute. Wo noch vor 15 Jahren deutsche, österreichische und britische Köche die Spitze bildeten, haben sich inzwischen die einheimischen Köche positioniert. Ein Madrilene hat sein Restaurant gerade zum zweiten Michelin-Stern geführt, ein junger Mallorquiner mit besten Referenzen schickt sich an, ihn zu überholen und eine bescheidene Meisterköchin beweist in ihrem Elternhaus, dass man auch ohne Speisekarte auf Monate ausgebucht sein kann.