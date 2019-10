Lost in Brexit | Dokumentation über Brexit und Popmusik

WDR . . 44:07 Min. . Verfügbar bis 04.11.2019. WDR. Von Sebastian Bellwinkel, Michael Fräntzel.

Der Brexit wird weitreichende soziale und wirtschaftliche Folgen haben. Auch für die britische Popmusik, deren großer Erfolg auch auf dem ungehinderten Austausch von Kreativität in einem Europa der offenen Grenzen begründet ist. Wird das nach einem Brexit weiter möglich bleiben? Was bedeutet ein Hard Brexit für Bands, die darauf angewiesen sind, in europäischen Clubs aufzutreten?