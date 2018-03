Limettenduft und Mandelsplitter – Eine Kuchenreise durch das Münsterland

Wenn zu Ostern die Fastenzeit endet, dürfen süße, selbstgebackene Leckereien nicht fehlen. Egal, wohin uns unsere neue Kuchenreise führt, überall im Münsterland duftet es nach frischen Köstlichkeiten: Wir backen Mandelmakronen in Dülmen, in Münster gibt es frischen Avocado-Limetten-Cheesecake und in Freckenhorst servieren wir eine Stachelbeer-Baiser-Torte. Reisen Sie mit uns durch das Münsterland und entdecken Sie die Region, die Menschen und ihre Rezepte.