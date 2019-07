Kölner Lichter 2019: Best Of Konzert

WDR . . 01:29:38 Std. . WDR. Von André Müller.

Ein Farbenmeer – so sah das Wochenende bei den 19. Kölner Lichtern aus. Ein beeindruckendes Spektakel in der Stadt am Rhing. Dazu Musik am Tanzbrunnen bis lange nach dem Feuerwerk. Mit Stars wie Cat Ballou, Stefanie Heinzmann, Mo Torres, Josh, StadtRand, Roman Lob und Planschemalöör.