Katholischer Gottesdienst zum zweiten Advent aus der Pfarrkirche St. Benedikt in Postmünster

WDR . . 50:15 Min. . Verfügbar bis 06.12.2021. WDR. Von Elisabeth Möst.

Die Sonntage im Advent stehen im Zeichen der Vorbereitung auf Weihnachten. Der zweite Adventssonntag ist thematisch vom Propheten Johannes dem Täufer geprägt, er ist der Wegbereiter Jesu. In diesem Jahr fällt der Nikolaustag auf den zweiten Advent, so dass auch die Geschichte des ehemaligen Bischofs von Myra im Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Benedikt in Postmünster (Landkreis Rottal-Inn) eine Rolle spielen wird. Zelebrant ist Dekan Dr. Wolfgang Schneider.