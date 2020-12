Katholische Christmette aus der Alten Kirche in Lobberich am Niederrhein

Zelebrant und Prediger ist Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck aus dem Bistum Essen. In seiner Ansprache greift er die Herausforderung durch die Pandemie auf. Mit der christlichen Weihnachtsbotschaft, dass Gott Mensch geworden ist, wird deutlich, dass den Menschen ein Tröster zur Seite gestellt ist, der Hoffnung geben will, so der Bischof. Musikalisch gestaltet wird die Christmette durch ein kleines Ensemble der Bischöflichen Kirchenmusikschule Essen unter der Leitung von Jörg Stephan Vogel.