Hirschhausens Sprechstunde: Wolfgang Bosbach und der Krebs

WDR . Teil 3 von 4. . 43:29 Min. . Verfügbar bis 20.01.2021. WDR.

Jährlich erkranken etwa 480.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs. Wolfgang Bosbach weiß seit 2011, dass er unheilbar an Prostata-Krebs erkrankt ist. Bei seinem Besuch in "Hirschhausens Sprechstunde" erzählt der Politiker, wie er mit der Diagnose umgeht und wie er es schafft, trotz seiner Erkrankung ein aktives und zufriedenes Leben zu führen. Eckart von Hirschhausen klärt zudem über den aktuellen Forschungsstand auf und erläutert, welche Vorsorgeuntersuchungen aus seiner Sicht sinnvoll sind und welche nicht.