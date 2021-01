Hirschhausens Sprechstunde: Jörg Pütz und Corona

Jörg Pütz aus Bad Honnef erkrankte im März 2020 an Covid-19 und hatte nur sehr geringe Überlebenschancen. Bei Eckart von Hirschhausen berichtet er von seinem beeindruckenden Kampf zurück ins Leben. Dr. Monika Kogej, Notärztin an der Uniklinik Bonn, schildert wie Corona den Klinikalltag erschwert. Cornelia Betsch, Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, erläutert, wie es um die Akzeptanz von Corona-Beschränkungen und das Vertrauen in die Politik bestellt ist.