Hirschhausens Check-up - Wie der Start ins Leben gelingt

05.03.2018 | 43:48 Min. | UT | WDR

Worauf kommt es an, damit der Start ins Leben gelingt? Eckart von Hirschhausen reist mit seiner Mutter gedanklich in seine frühe Kindheit, verbringt drei Tage in einer Kinderklinik – und trifft dort auf Kinder, deren Leben eigentlich ein Wunder ist. Autor/-in: Krischan Dietmaier, Stefan Otter