Henker & Richter - Mit dem Dolche im Gewande (8/16)

02.04.2018 | 47:01 Min. | Verfügbar bis 09.04.2018 | WDR

Der Bauunternehmer und Kleinstadt-Casanova Mike Heger hat in dem Dating-Portal "2as1" schon so manche Eroberung gemacht. Möglicherweise hat er es übertrieben, denn nun hat es jemand auf ihn abgesehen: Sein Auto wird beschmiert, sein Motorrad zerstört und Drohbotschaften im Briefkasten werfen die Frage auf, wem er auf die Füße getreten ist: einem gehörnten Ehemann oder einem beruflichen Konkurrenten? Richter Wagenführ gerät in den Fall, denn neben Doris Sturm haben auch in seiner Frauenfußballmannschaft einige der Damen Kontakt mit Heger gehabt. Und selbst Saskia Henker, die schon als Kind ihre Ferien in Büdringhausen verbrachte, hat mit dem "Terminator von Ulan Bator" noch eine Rechnung offen... Autor/-in: Marko Lucht