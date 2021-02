Happy: Mein Vater, die Thaifrau und ich

WDR . . 01:23:33 Std. . Verfügbar bis 09.02.2021. WDR. Von Carolin Genreith .

"Happy" ist ein liebevoller und schonungsloser, heiterer und sehr persönlicher Vater-Tochter-Film über die Suche nach dem späten Glück. Und über die Frage, was eigentlich Liebe ist, wenn man über 60 ist und Angst hat, alleine alt zu werden. Mit Anfang 60 noch einmal die Liebe seines Lebens zu treffen, ist gar nicht so ungewöhnlich. Wenn diese aber aus einem fremden Land kommt und gerade mal so alt wie die eigene Tochter ist, trifft das nicht bei allen auf Verständnis.