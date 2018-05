Geht´s noch? Zeit für Lösungen

28.05.2018 | 43:08 Min. | UT | Verfügbar bis 28.05.2019 | WDR

Reporter fragen, warum Rettungssanitäter oft massiv von Gaffern während ihrer Arbeit gestört oder sogar bedrängt werden. Wir begleiten ein Rettungsteam in Duisburg und erleben, wie ein Angehöriger einer Verletzten auf die Sanitäter losgeht. In einem Deeskalationstraining erfahren die Rettungskräfte, wie sie besser in solchen Situationen reagieren können. Ob es etwas gebracht hat, sehen wir in der Nacht zum 1. Mai. Autor/-in: Jana Heck