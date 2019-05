Gartenträume: Menschen und ihre Gärten im Dreiländereck

Gartenliebhaber in der Eifel und in der südlimburgischen Grenzregion bei Aachen zeigen ihre ganz besonderen Gärten. So freut sich eine Familie über das gesunde Gemüse aus dem eigenen Anbau und eine andere Familie hegt und pflegt ihren bunt blühenden englischen Garten. So unterschiedlich die Gärten und ihre Besitzer auch sind, alle finden in ihrem Garten Ruhe und sammeln Kraft für ein immer hektischer werdendes Leben.