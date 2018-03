Fritz Pleitgen zum 80. - Stationen eines Rastlosen

16.03.2018 | 43:47 Min. | UT | WDR

„Weil ich keine Lust und keine Zeit mehr zum Lernen hatte“, sagte Fritz Pleitgen einmal in einem Interview, ging er direkt in den Journalismus. Für ihn war es eine Berufung, das Abitur brauchte er dafür nicht. Damit lag er – zumindest was seine Generation angeht – goldrichtig. Viele Türen haben sich für ihn geöffnet. Autor/-in: Klaus Martens