Flussgeschichten - Die Lenne

26.05.2018 | 43:25 Min. | Verfügbar bis 26.05.2019 | WDR

Das tiefe Tal der Lenne und die hohen Klippen sind einzigartig in Nordrhein-Westfalen. Und auch wenn manche die Lenne als "kleine Schwester" der Ruhr bezeichnen, die Geschichten, die sich an ihren Ufern abgespielt haben, gehören zu den skurrilsten im ganzen Land! Unglaublich ist der bizarre Gesangsauftritt von Kai Hagen - aus Hagen. Vor Jahren hat er eine Tenorausbildung gemacht, sich dann aber doch entschieden Metzger zu werden. Jetzt singt er nur noch aus Hobby - zwischen baumelnden Schweinehälften in der Fleischfabrik. Und das auch noch richtig gut! Autor/-in: Thomas Förster