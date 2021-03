Evangelischer Gottesdienst am Palmsonntag aus der Johanneskirche in Düsseldorf

WDR . . 44:40 Min. . Verfügbar bis 28.03.2022. WDR.

Am Palmsonntag macht sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem - nach einem Jahr Wanderschaft in Galiläa.

Er reitet auf einem Esel in die Stadt, am Wegesrand erwarten ihn viele Menschen. Auch sie haben ein Leben hinter sich. Ein Jahr Hoffnung, dass es besser wird. Und die Menschen heute? Sie haben ein Jahr Pandemie hinter sich. Das letzte Ostern stand noch unter dem frischen Eindruck von Corona. Das „neuartige Coronavirus“ hieß es damals. Wo steht der Mensch nach einem Jahr? Und wo war Gott in all der Zeit?