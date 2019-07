Die Tricks mit Eis und Schokolade

WDR . . 43:32 Min. . WDR. Von Benjamin Cordes.

Anhaltend sommerliches Wetter freut die Eisverkäufer. Stolze 1,30 Euro oder mehr bezahlt man für eine Kugel Eis. Dafür erwarten die Kunden selbst gemachtes Eis mit guten Zutaten und keine Industrieprodukte. Aber die Wirklichkeit sieht oft anders aus. So manche Eisdielenbetreiber sparen an echter Vanille und frischen Früchten. Und auch bei Schokolade ist oft mehr Schein als Sein. Jo Hiller entlarvt gemeinsam mit Experten falsche Werbeversprechen und Siegel, die die Verbraucher oft zu Unrecht in Sicherheit wiegen.