Die Tricks der Getränkeindustrie: Eingeschenkt und abkassiert

In den Regalen im Supermarkt findet man ein gigantisches Angebot an Getränken. Die Produktionsfirmen lassen sich viel einfallen, um angeblich "besonders mineralhaltiges" Wasser und "natürliches" Bier zu verkaufen. Und vermeintlich gesunde Erfrischungsdrinks locken den Verbraucher mit geringem Kaloriengehalt und Wellnessbotschaften. Doch oft steckt jede Menge Zucker und Aroma in ihnen. Jo Hiller deckt gemeinsam mit Insidern und Experten die Verkaufstricks der Getränkeindustrie auf. [Diese Sendung wurde am 21.08.2017 beim NDR zum ersten Mal ausgestrahlt und kann Informationen enthalten, die nicht mehr aktuell sind.]