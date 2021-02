Die mit dem Bauch tanzen

WDR . . 01:13:10 Std. . UT . Verfügbar bis 01.02.2099. WDR. Von Carolin Genreith.

Die Filmemacherin Carolin Genreith kehrt in ihre Heimat, die Nordeifel, zurück und stellt fest, dass ihre Mutter intensiv einem neuen Hobby frönt: dem Bauchtanz! Einmal die Woche ziehen sich Mama und ihre Freundinnen orientalische Kostüme an, lassen die Hüften kreisen und strotzen vor Selbstbewusstsein. "Die mit dem Bauch tanzen" ist eine Geschichte über die Lust am Leben, die Schwierigkeiten der Wechseljahre und über die Kunst, die Angst vor dem Alter mit einem Hüftschwung zu vertreiben.