Der Traum vom guten Leben - Russland vor der Wahl

15.03.2018 | 58:23 Min. | WDR

Der neue russische Präsident wird wohl der alte sein: Wladimir Putin. Am 18.03. wird gewählt, ein Wandel ist aber nicht in Sicht. Geht es den Russen so gut, dass sie zufrieden sind? Hat sich ihr Traum vom Leben erfüllt, mit Putin? Oder kommen Politik und Präsident in diesem Traum nicht vor? Elena Hüdepohl, eine russische Journalistin, die in Berlin arbeitet, hat sich auf den Weg in ihre alte Heimat gemacht, um Antworten zu bekommen. Autor/-in: Florian von Stetten

