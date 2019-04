Der Jesuswanderweg

WDR . . 46:48 Min. . WDR. Von Mareike Wilms.

Es gibt kaum ein spannenderes Land als Israel - und kaum jemanden, der unsere Kultur mehr geprägt hat als Jesus. Was war dieser Jesus eigentlich für ein Mensch? Und was findet man heute noch, wenn man sich auf Spurensuche macht in dem Land, in dem er gelebt und gewirkt hat?