Der beste Chor im Westen - Vorentscheide I

23.11.2018 | 01:28:35 Std. | UT | Verfügbar bis 23.11.2019 | WDR | Von Anne Leudts

20 Chöre aus NRW kämpfen auch in diesem Jahr um den Titel "Der beste Chor im Westen". Sie haben es in die Vorentscheide geschafft und müssen sich nun auf großer Bühne gegen die Konkurrenten durchsetzen - jeweils zehn der Chöre bei den beiden Vorentscheiden in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord und in der Alfred-Fischer-Halle in Hamm. Mit tollen Songs und mitreißenden Stimmen versuchen sie, die prominente Jury zu überzeugen: Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, Natalie Horler, Frontfrau des Trios Cascada, Jane Comerford, Leadsängerin der Country-Band Texas Lightning, und Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR entscheiden, welche Chöre ins Halbfinale einziehen.