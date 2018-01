"Dein WDR Fernsehen" - Jörg Schönenborn diskutiert am 10. Januar mit Zuschauern in Emmerich

WDR | 10.01.2018 | 00:29 Min. | Verfügbar bis 10.01.2018 | WDR

Wir vom WDR machen Fernsehen für die Menschen im Westen. Gemeinsam wollen wir unser Programm gestalten. Deshalb ist uns Ihre Meinung wichtig. Was erwarten Sie vom WDR Fernsehen? Was gefällt Ihnen? Was sollen wir besser machen? Diskutieren Sie darüber am Mittwoch, den 10.01.2018, mit WDR Fernsehdirektor Jörg Schönenborn in Emmerich am Niederrhein.