Das Geschäft mit der Mode: Wer zahlt die Zeche für nachhaltig produzierte Kleidung?

WDR . . 44:15 Min. . UT . WDR.

Überall leuchten sie uns an: rote Sale-Schilder und knallige Mega-Angebote. Ein Paradies für modebewusste Schnäppchenjäger. Doch was ist dran an den reduzierten Preisen?