Das Experiment: Retrohype - War früher alles besser?

26.09.2018 | 44:53 Min. | WDR

Retro ist in. Ob Mode, Frisuren, Möbel, Autos oder Technik - alles Retro. Junge Leute stylen sich wie in den 50ern, richten sich ein, wie in den 70ern, legen wieder Vinyl-Schallplatten auf, servieren Käseigel und Toast Hawaii und fahren Minicooper, Fiat 500 und VW-Käfer. Aber die Nostalgie hat ihre Grenzen. War früher Alles besser?