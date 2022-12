Böttinger. Wohnung 17: Harald Glööckler

Teil 3 von 4.

„Ein Star sein bedeutet für mich, von der breiten Masse erkannt zu werden.“ – Modedesigner Harald Glööckler ist bei „Böttinger. Wohnung 17“ zu Gast.

Bettina Böttinger öffnet wieder die Tür ihrer Kölner Privatwohnung. In der Videocast-Reihe diskutiert die Moderatorin über diverse Liebes- und Lebensformen, und lädt zum gemütlichen Miteinander ein. Im Gespräch mit Harald Glööckler geht es heiß her, denn der hat sich für 2023 so einiges vorgenommen: REVOLUTION – so feiert Harald Glööckler sein 35. Jubiläum im vergangenen September. Mit opulenter Modenschau im Wiener Stadtpalais Liechtenstein zelebriert er seine Haute Couture 'Kunstwerke' und sich selbst.