Blühender Gemüsegarten in Mönchengladbach

WDR . Teil 3 von 4. . 43:36 Min. . WDR. Von Christina König.

Garten & Lecker: eine außergewöhnliche Sommerreise durch romantische und wilde Gärten in Nordrhein-Westfalen! In der dritten Folge geht es an den Niederrhein mitten nach Mönchengladbach. Auf mehr als 1000 Quadratmetern wachsen und gedeihen Gemüse und Obst im Selbstversorgergarten für eine kleine Familie. Jenny Slupkowski pflegt ihn bei Wind und Wetter. Immer wieder wird Neues ausprobiert, und die Erfahrungen werden auf ihrem YouTube-Kanal und ihrem Blog geteilt. Auf ihrem veganen Speiseplan für die "Garten & Lecker"-Gäste stehen Baba Ganoush, deftiger Bigos und Süßkartoffel-Eis.