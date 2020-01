Arabische Großfamilien im Visier der Polizei

WDR . . 41:07 Min. . Verfügbar bis 08.01.2021. WDR. Von Mareike Wilms, Esat Mogul, Kai Rüsberg.

Die Täter operieren im Schutz der Großfamilien, verachten die Regeln des Rechtsstaats und pflegen eine eigene Paralleljustiz: Immer wieder beherrscht die sogenannte Clan-Kriminalität die Schlagzeilen – auch in Essen. Vor allem in der nördlichen Innenstadt verschreckten Clan-Mitglieder in der Vergangenheit immer wieder Bürger. Die schickten schließlich einen Hilferuf an Stadt und Polizei. Die NRW-Landesregierung reagierte mit einer Null-Toleranz-Politik. Doch wie groß ist das Problem tatsächlich?