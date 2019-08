Anni am Limit! Zwischen Leben und Sterben

WDR . . 29:12 Min. . UT . Verfügbar bis 29.08.2019. WDR. Von Patricia Corniciuc.

Das Leben, ein Meer an Möglichkeiten. Auch Anni Dunkelmann hat Fragen: Wer bin ich? Was will ich im Leben noch erreichen? Die Reporterin geht dorthin, wo der Blick aufs Wesentliche ganz klar wird: an den Anfang und an das Ende des Lebens. Auf der Geburtsstation begleitet sie Hebamme Elke durch die Nachtschicht. Und im Altenheim lernt sie Karl kennen, der unheilbar krank ist und weiß, dass er bald sterben wird.